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Свитолина потеряет одну позицию в рейтинге WTA
Украинка станет шестой
Украинская теннисистка Элина Свитолина опустится с пятой на шестую позицию в мировом рейтинге WTA.
Произошло это из-за того, что японка Наоми Осака (WTA №9) после
Еще одна финалистка Открытого чемпионата США, белоруска Виктория Азаренко, которая сегодня занимает 27 позицию, уже в понедельник станет 14-ой ракеткой мира.
Напомним, что ранее полуфиналиста US Open
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