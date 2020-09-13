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Свитолина потеряет одну позицию в рейтинге WTA

Теннис
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Украинка станет шестой

Свитолина потеряет одну позицию в рейтинге WTA
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина опустится с пятой на шестую позицию в мировом рейтинге WTA.

Произошло это из-за того, что японка Наоми Осака (WTA №9) после победы на US Open переместится на 3 место, автоматически сдвинув украинскую спортсменку.

Еще одна финалистка Открытого чемпионата США, белоруска Виктория Азаренко, которая сегодня занимает 27 позицию, уже в понедельник станет 14-ой ракеткой мира.

Напомним, что ранее полуфиналиста US Open оштрафовали на 3 тысячи долларов.

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В статье: Элина Свитолина
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