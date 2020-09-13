Свитолина потеряет одну позицию в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина опустится с пятой на шестую позицию в мировом рейтинге WTA.

Произошло это из-за того, что японка Наоми Осака (WTA №9) после победы на US Open переместится на 3 место, автоматически сдвинув украинскую спортсменку.

Еще одна финалистка Открытого чемпионата США, белоруска Виктория Азаренко, которая сегодня занимает 27 позицию, уже в понедельник станет 14-ой ракеткой мира.