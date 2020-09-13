Свитолина: С детьми занимается тренерский состав, работающий с командами национальных сборных

Украинская теннисистка, 5-я ракетка мира Элина Свитолина рассказала о теннисном лагере, который поддерживается ее Фондом.

"В этом году в лагере участвует 20 детей - 10 мальчиков и 10 девочек до 12 лет. Фонд сотрудничает с Федерацией тенниса Украины. Согласно рейтингу ФТУ и рекомендациями специалистов и экспертов были отобраны игроки, которым была направлена ​​анкета для опроса. После изучения ответов претендентов мы сделали выбор и предложили им участие в недельном тренировочном сборе, который проходит в Одессе с 11 по 17 сентября на базе "Lawn tennis Club" под руководством заслуженного тренера Украины - Елены Олеговны Световой.

С детьми занимается тренерский состав, работающий с командами национальных сборных. Этот год непростой с точки зрения всех ограничений, продиктованных пандемией, но несмотря на это нам удалось провести второй сезон теннисного лагеря", - сказала она.

Напомним, что вчера Элина Свитолина праздновала свой день рождения.