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Тим пятым в истории отыгрался с 0:2 в финале Шлема

Теннис
(1 голосов)

Невероятное достижение австрийца

Тим пятым в истории отыгрался с 0:2 в финале Шлема
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Доминик Тим в финале Открытого чемпионата США за 4 часа обыграл Александра Зверева (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6) и выиграл свой первый турнир Большого шлема.

Тим стал автором крупнейшего камбэка в финалах мэйджоров за последние 16 лет и первым в истории отыгрался с 0:2 в решающем матче Шлема, который игрался на харде. Четыре предыдущих победы с 0:2 по сетам были зафиксированы на Ролан Гаррос.

До наступления Открытой эры тенниса в финале US Open в последний раз чемпион отыгрывался с 0:2 в 1949 году. Тогда это удалось Панчо Гонсалесу.

Отметим, что Доминик Тим стал первым теннисистом в истории US Open, завоевавшим титул на тайбрейке решающего сета.

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В статье: Доминик Тим Александр Зверев US Open-2020
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