Тим пятым в истории отыгрался с 0:2 в финале Шлема

Доминик Тим в финале Открытого чемпионата США за 4 часа обыграл Александра Зверева (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6) и выиграл свой первый турнир Большого шлема.

Тим стал автором крупнейшего камбэка в финалах мэйджоров за последние 16 лет и первым в истории отыгрался с 0:2 в решающем матче Шлема, который игрался на харде. Четыре предыдущих победы с 0:2 по сетам были зафиксированы на Ролан Гаррос.

Won from 2 Sets Down in Grand Slam Finals (Open Era)@ThiemDomi 2020 #USOpen@GastonGaudio 2004 @RolandGarros @AndreAgassi 1999 Roland Garros

Ivan Lendl 1984 Roland Garros

Bjorn Borg 1974 Roland Garros