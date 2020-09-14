Стаховский потерял 8 позиций в рейтинге АТР

После Открытого чемпионата США в топ-10 произошло только одно изменение – Давид Гоффен выбыл из десятки сильнейших, а его место занял Роберто Баутиста-Агут.

Чемпион US Open Доминик Тим существенно оторвался от Роджера Федерера и сократил отставание от Рафаэля Надаля до 725 очков.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в обновленном рейтинге откатился на 181-е место, а Илья Марченко отдалился от возвращения в топ-200 на 8 позиций.

Рейтинг АТР. 14 сентября 2020 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 860

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5175

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2940

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2620

…

181 (173). Сергей Стаховский (Украина) – 314

208 (202). Илья Марченко (Украина) – 255

414 (412). Владислав Орлов (Украина) – 87