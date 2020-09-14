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Стаховский потерял 8 позиций в рейтинге АТР
Ситуация в мужском рейтинге
После Открытого чемпионата США в топ-10 произошло только одно изменение – Давид Гоффен выбыл из десятки сильнейших, а его место занял Роберто Баутиста-Агут.
Чемпион US Open Доминик Тим существенно оторвался от Роджера Федерера и сократил отставание от Рафаэля Надаля до 725 очков.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в обновленном рейтинге откатился на 181-е место, а Илья Марченко отдалился от возвращения в топ-200 на 8 позиций.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 860
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5175
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2940
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2620
…
181 (173). Сергей Стаховский (Украина) – 314
208 (202). Илья Марченко (Украина) – 255
414 (412). Владислав Орлов (Украина) – 87