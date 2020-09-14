Тим: Вера в победу оказалась сильнее тела

Доминик Тим в финале Открытого чемпионата США за 4 часа обыграл Александра Зверева (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6) и впервые стал победителем турнира Большого шлема.

"Опыт? Не думаю, что он мне помог, потому что в начале я очень зажался. К счастью, в третьем сете все изменилось, а в конце мог победить любой из нас.

Когда я отыграл брейк в третьем сете, вера в победу становилась все крепче и крепче. Мне было сложнее справиться с эмоциями, чем с организмом. В пятом сете у меня начались судороги – впервые за много лет. Но в итоге вера в победу оказалась сильнее организма", - приводит слова Тима официальный сайт US Open.