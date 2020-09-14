Теннис
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Шикарный камбэк Осаки в финале US Open. ВИДЕО
Наоми Осака стала двукратной чемпионкой Нью-Йорка, обыграв в решающем матче Викторию Азаренко (1:6, 6:3, 6:3).
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