Зверев: Не думаю, что это был мой последний шанс

Александр Зверев в решающем матче Открытого чемпионата США против Доминика Тима упустил преимущество в два сета, а в решающей партии при счете 5:3 не подал на титул (6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7). Он не смог стать первым немецким чемпионом US Open со времен Бориса Беккера.

"Матч изменился, когда Тим впервые взял мою подачу в третьем сете. Я начал играть хуже, а Тим лучше. Но у меня все равно было много шансов.

Я был очень близок к победе. Больше всего меня расстроил не третий сет, а пятый. Я не использовал свои шансы.

Мне 23 года – я не думаю, что это был мой последний шанс. Верю, что еще стану победителем турнира Большого шлема", - цитирует Зверева официальный сайт турнира.