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Зверев: Не думаю, что это был мой последний шанс
Слова немца после поражения в финале US Open
Александр Зверев в решающем матче Открытого чемпионата США против Доминика Тима упустил преимущество в два сета, а в решающей партии при счете 5:3 не подал на титул (6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7). Он не смог стать первым немецким чемпионом US Open со времен Бориса Беккера.
"Матч изменился, когда Тим впервые взял мою подачу в третьем сете. Я начал играть хуже, а Тим лучше. Но у меня все равно было много шансов.
Я был очень близок к победе. Больше всего меня расстроил не третий сет, а пятый. Я не использовал свои шансы.
Мне 23 года – я не думаю, что это был мой последний шанс. Верю, что еще стану победителем турнира Большого шлема", - цитирует Зверева официальный сайт турнира.