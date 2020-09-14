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Новак Джокович проводит свою 286-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP

Теннис
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По этому показателю он сравнялся с американцем Питом Сампрасом

Новак Джокович проводит свою 286-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP
Новина українською

17-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович проводит свою 286-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP. По этому показателю он сравнялся с американцем Питом Сампрасом, сообщает журналист Кристофер Клэри в своём "твиттере".

Лидером является представитель Швейцарии Роджер Федерер, возглавлявший рейтинг на протяжении 310 недель. В топ-5 также входят Иван Лендл (270) и Джимми Коннорс (268).

На прошедшем Открытом чемпионате США Джокович был дисквалифицирован в четвёртом круге за агрессивное поведение. В конце первой партии матча с испанцем Пабло Карреньо-Бустой уроженец Белграда попал мячом в линейного судью. Новак потерял все рейтинговые очки и призовые, заработанные на US Open—2020.

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В статье: Новак Джокович
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