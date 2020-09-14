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Надаль - о дисквалификации Джоковича: Новаку просто не повезло

Теннис
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Рафа прокомментировал случившееся

Надаль - о дисквалификации Джоковича: Новаку просто не повезло
Новина українською

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира Новака Джоковича с US Open за попадание мячом в лайнсвумен.

"Последствия всегда одинаковы, Новаку просто не повезло. В правилах чётко сказано, что за подобное дисквалифицируют. Мне жаль его. У него был шанс выиграть. Но в каком-то смысле ему не стоило себя так вести. На корте важно держать себя в руках, иначе может не повезти так же, как Новаку", — приводит слова Надаля Sports Mole.

Помимо этого Надаль поделился ожиданиями от турнира в Риме: "Я с нетерпением жду возвращения к соревнованиям, но не возлагаю больших надежд. Выйду на корт, почувствую себя конкурентоспособным, а потом посмотрим, как буду себя ощущать и на что рассчитывать".

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В статье: Рафаэль Надаль
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