Свитолина и Ястремская сыграют на парном турнире в Риме

На турнире WTA в Риме в парном разряде сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Пара украинок встретится с румынским дуэтом, состоящим из второй ракетки мира Симоны Халеп и Моники Никулеску.

Одесситки единственный раз сыграли в паре на турнире WTA 23 февраля в Катаре, потерпев поражение со счетом 0:2.

Напомним, что соревнования стартуют 15 сентября.