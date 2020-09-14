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Свитолина и Ястремская сыграют на парном турнире в Риме

Теннис
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Последний раз они играли в паре 23 февраля

Свитолина и Ястремская сыграют на парном турнире в Риме
Новина українською

На турнире WTA в Риме в парном разряде сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Пара украинок встретится с румынским дуэтом, состоящим из второй ракетки мира Симоны Халеп и Моники Никулеску.

Одесситки единственный раз сыграли в паре на турнире WTA 23 февраля в Катаре, потерпев поражение со счетом 0:2.

Напомним, что соревнования стартуют 15 сентября.

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В статье: Элина Свитолина Симона Халеп Даяна Ястремская
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