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Свитолина и Ястремская сыграют на парном турнире в Риме
Последний раз они играли в паре 23 февраля
На турнире WTA в Риме в парном разряде сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Пара украинок встретится с румынским дуэтом, состоящим из второй ракетки мира Симоны Халеп и Моники Никулеску.
Одесситки единственный раз сыграли в паре на турнире WTA 23 февраля в Катаре, потерпев поражение со счетом 0:2.
Напомним, что соревнования стартуют 15 сентября.
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