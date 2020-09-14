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Маррей, Бушар и ещё 14 теннисистов получили уайлд-кард на Ролан Гаррос

Теннис
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Турнир стартует 27 сентября

Маррей, Бушар и ещё 14 теннисистов получили уайлд-кард на Ролан Гаррос
Новина українською

Специальные приглашения в основную сетку Открытого чемпионата Франции получили 16 теннисистов – 8 мужчин и 8 женщин. Среди них представительница Канады Эжени Бушар, болгарка Цветана Пиронкова, француженка Полин Пармантье, британец Энди Маррей, а также молодые игроки страны-организатора. Ещё 17 французских спортсменов получили уайлд-кард на квалификационный турнир.

Напомним, на минувшей неделе Бушар, начав с квалификации, дошла до финала турнира в Стамбуле. Пиронкова после рождения ребёнка успешно выступила на US Open. Только в четвертьфинале болгарку сумела остановить американка Серена Уильямс.

Бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион Маррей постепенно возвращается в тур после операции на бедре. В США он завершил выступления во втором круге, уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

"Ролан Гаррос" пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября.

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В статье: Энди Маррей
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