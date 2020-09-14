Ястремская добыла волевую победу на старте турнира в Риме

Даяна Ястремская выиграла свой стартовый матч на турнире WTA в Италии.

Internazionali BNL d’Italia. Рим, Италия

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Камила Джорджи (Италия) 7-5, 6-7(5), 6-4

Матч продлился 2 часа 33 минуты. За это время Ястремская совершила 2 эйса и 7 брейк-поинтов, а также допустила 2 двойные ошибки. В свою очередь Джорджи подала 4 подачи навылет и реализовала 4 брейка.

В начале августа теннисистки сыграли друг с другом на турнире в Палермо, где победу праздновала итальянка.

Во втором раунде Даяна Ястремская встретится с американкой Амандой Анисимовой.