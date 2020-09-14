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Ястремская добыла волевую победу на старте турнира в Риме

Теннис
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Матч длился более 2,5 часов

Ястремская добыла волевую победу на старте турнира в Риме
Новина українською

Даяна Ястремская выиграла свой стартовый матч на турнире WTA в Италии.

Internazionali BNL d’Italia. Рим, Италия
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Камила Джорджи (Италия) 7-5, 6-7(5), 6-4

Матч продлился 2 часа 33 минуты. За это время Ястремская совершила 2 эйса и 7 брейк-поинтов, а также допустила 2 двойные ошибки. В свою очередь Джорджи подала 4 подачи навылет и реализовала 4 брейка.

В начале августа теннисистки сыграли друг с другом на турнире в Палермо, где победу праздновала итальянка.

Во втором раунде Даяна Ястремская встретится с американкой Амандой Анисимовой.

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В статье: Даяна Ястремская
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