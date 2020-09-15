Ястремская: Я никогда не делала столько двойных ошибок

В первом раунде грунтового турнира категории Premier 5 Ястремская в трех сетах прошла Камилу Джорджи (7:5, 6:7, 6:4).

"Чувствую себя уставшей после трехчасового матча. Но это победа – может, не лучшая, но победа.

Я никогда не делала столько двойных ошибок. Я нормально играла, чувствовала мяч, но были странные ощущения.

Я была довольна своими ударами, но ситуация была какая-то непредсказуемая и неожиданная. Физически все было отлично, я была бы готова играть на следующий день, если бы мне пришлось", - приводит слова Ястремской официальный сайт WTA.

Соперницей Даяны Ястремской по 1/16 финала в Риме станет 27-я ракетка мира Аманда Анисимова.