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Ястремская: Я никогда не делала столько двойных ошибок

Теннис
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Даяна комментирует свой успешный старт в Риме

Ястремская: Я никогда не делала столько двойных ошибок
Новина українською

В первом раунде грунтового турнира категории Premier 5 Ястремская в трех сетах прошла Камилу Джорджи (7:5, 6:7, 6:4).

"Чувствую себя уставшей после трехчасового матча. Но это победа – может, не лучшая, но победа.

Я никогда не делала столько двойных ошибок. Я нормально играла, чувствовала мяч, но были странные ощущения.

Я была довольна своими ударами, но ситуация была какая-то непредсказуемая и неожиданная. Физически все было отлично, я была бы готова играть на следующий день, если бы мне пришлось", - приводит слова Ястремской официальный сайт WTA.

Соперницей Даяны Ястремской по 1/16 финала в Риме станет 27-я ракетка мира Аманда Анисимова.

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В статье: Даяна Ястремская
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