Тим готов бросить вызов Надалю на Ролан Гаррос

На прошлой неделе Доминик Тим в пяти сетах в финале US Open обыграл Александра Зверева и впервые выиграл турнир Большого шлема.

В следующий раз третья ракетка мира выйдет на корт уже на Ролан Гаррос, где он дважды доходил до финала, каждый раз проигрывая Рафаэлю Надалю.

"Физически я буду готов на 100%. У меня будет достаточно времени, чтобы оправиться от всех проблем, которые у меня были. Но вопрос в том, как я перенесу все это эмоционально.

Я никогда не был в такой ситуации. Я достиг большой цели. Не знаю, что я буду чувствовать в следующие дни.

После того, как эта цель достигнута, надеюсь, что буду немного более расслабленным и буду играть немного более свободно на крупных турнирах", - приводит слова Тима Tennis World USA.