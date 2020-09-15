  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Тим готов бросить вызов Надалю на Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тим готов бросить вызов Надалю на Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Австриец нацелился на грунтовый Шлем

Тим готов бросить вызов Надалю на Ролан Гаррос
Новина українською

На прошлой неделе Доминик Тим в пяти сетах в финале US Open обыграл Александра Зверева и впервые выиграл турнир Большого шлема.

В следующий раз третья ракетка мира выйдет на корт уже на Ролан Гаррос, где он дважды доходил до финала, каждый раз проигрывая Рафаэлю Надалю.

"Физически я буду готов на 100%. У меня будет достаточно времени, чтобы оправиться от всех проблем, которые у меня были. Но вопрос в том, как я перенесу все это эмоционально.

Я никогда не был в такой ситуации. Я достиг большой цели. Не знаю, что я буду чувствовать в следующие дни.

После того, как эта цель достигнута, надеюсь, что буду немного более расслабленным и буду играть немного более свободно на крупных турнирах", - приводит слова Тима Tennis World USA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Доминик Тим Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...