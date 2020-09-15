0:6, 1:6 – Свитолина и Ястремская "ударно" сыграли в Риме

Элина Свитолина и Даяна Ястремская в Риме проводили свой лишь второй матч в паре – две украинки впервые разделили корт в феврале текущего года в Дохе, когда в двух сетах (3:6, 3:6) проиграли Кирстен Флипкенс и Беттани Маттек-Сандс.

В этот раз для Свитолиной и Ястремской все закончилось еще более разгромным поражением – у Симоны Халеп и Моники Никулеску Элина и Даяна за 48 минут смогли выиграть всего 1 гейм (0:6, 1:6).

Свитолина и Ястремская проиграли 6 геймов на своей подаче, а на приеме упустили 3 брейк-поинта. Украинки взяли всего 11 мячей на своей подаче против 24-х у Халеп и Никулеску.

Элина Свитолина в одиночном разряде в Риме во втором раунде сыграет с Анастасией Павлюченковой, а соперницей Даяны Ястремской станет Аманда Анисимова.