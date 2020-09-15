Экс-тренер Тима: Это был один из худших финалов в моей жизни

Доминик Тим в воскресенье в финале US Open одержал волевую победу над Александром Зверевым (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6) и впервые выиграл турнир Большого шлема.

"По уровню игры это был один из худших финалов в моей жизни. Но в нем два молодых теннисиста пытались сделать то, чего еще никогда не делали.

Я считаю, что в таких матчах до конца лучше играет тот, у кого техника лучше – и это был Тим. С 2016 года он больше всех заслужил Большой шлем в отсутствии Большой тройки.

Можно считать, что выиграть первый Шлем в 27 лет – это поздно. Но я уже 10 лет говорю – сейчас теннисисты переживают свои лучшие периоды с 26 лет по 33. И я не удивлюсь, если Доминик выиграет 5-10 Шлемов в ближайшие 5 лет", - сказал Бресник в интервью The New York Times.

Гюнтер Бресник и Доминик Тим сотрудничали на протяжении 17 лет. Союз распался в мае 2019 года.