Шлем в эпоху коронавируса: главные истории US Open-2020

Оригинал статьи – USopen.org

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Каждый год US Open на две недели становится центральным событием знаменитого нью-йоркского парка Флашинг-Медоуз. И каждый год в центре внимания оказываются новые лица, новые достижения и уникальные сюжетные линии. На Открытом чемпионате США 2020 года главной темой стало возвращение тенниса после глобального карантина.

Каким бы необычным и беспрецедентным не был US Open, турнир без болельщиков преподнес ряд шокирующих моментов и сюрпризов. Вот несколько главных сюжетов, которые помогли сделать Открытый чемпионат США незабываемым событием в столь сложное для мира время.

Энди Маррей возвращается на сцену Большого шлема

После двух операций на бедре и 20-месячного отсутствия на мейджорах чемпион US Open-2012 Энди Мюррей вернулся, выглядя полностью здоровым после всего того, что ему пришлось перенести на пути к возобновлению карьеры. И каким же ярким выдался камбэк шотландца.

В матче первого раунда против 49-й ракетки мира Йосихито Нисиоки Маррей отыгрался с 0:2 по сетам и одержал победу в 5-сетовом противостоянии, которое продолжалось 4 часа и 39 минут. Это было серьезное испытание для его нового металлического бедра, но, во всяком случае, Маррей доказал, что он все еще способен показывать тот уровень тенниса, который четыре года назад сделал его первой ракеткой мира.

К несчастью для Маррея, пять изнурительных сетов в матче с Нисиокой сильно повиляли на то, как Энди выглядел в матче с восходящей звездой из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Он проиграл в трех сетах и потерпел крупнейшее поражение за последние годы. Тем не менее, это было многообещающее возвращение большого чемпиона, который будет стремиться развить свой опыт в Нью-Йорке и снова оказаться в рейтинге на привычной высокой позиции.

Второе возвращение Ким Клейстерс

Когда Клейстерс 13 лет назад впервые ушла из тенниса после создания семьи, в 2009-м году она спустя три недели после возвращения выиграла US Open, а затем в течении следующих 16 месяцев взяла еще два турнира Большого шлема. Спустя 8 лет после того, как Клейстерс после серии травм в разочаровывающем сезоне 2012 года повторно ушла на пенсию, бельгийка вновь вернулась в WTA-тур и заставила с ностальгией вспоминать о том шикарном камбэке 11-летней давности.

В 37 лет Клейстерс утверждала, что она все еще способна показывать хороший теннис. И в матче первого раунда против 21-й сеяной Екатерины Александровой она подтвердила это, заставив россиянку задержаться на корте на три сета (6:3, 5:7, 1:6). Несмотря на свое поражение в первом раунде, возвращение Клейстерс еще раз подтвердило мнение о том, что даже мать троих детей может соревноваться на высшем уровне в теннисе. Это подводит нас к нашей следующей сюжетной линии US Open...

Мамы устраивают на US Open шумную вечеринку

В этом году в женском одиночном разряде стартовали девять мам (включая и украинку Екатерину Бондаренко), а Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Цветана Пиронкова вошли в историю, став первой тройкой матерей, дошедших до четвертьфинала в одном и том же мэйджоре. Азаренко пошла еще дальше и остановилась в нескольких геймах от титула.

Экс-первая ракетка мира из Беларуси претендовала на то, чтобы стать четвертой матерью в Открытой эре с победой на Шлеме после Ким Клейстерс, Маргарет Корт и Эвонн Гулагонг. Хотя Азаренко и проиграла в финале Наоми Осаке, за эти две недели супер-мамы показали, что после рождения ребенка карьера в теннисе может получить второе дыхание.

И все-таки мама без осталась без титула в Нью-Йорке – речь о россиянке Вере Звонаревой, которая вместе с Лаурой Зигемунд стала чемпионкой US Open в парном разряде.

У студенческого тенниса есть будущее

Прорыв Дженнифер Брэйди в полуфинал Открытого чемпионата США сделал ее ходячей рекламой преимуществ студенческого тенниса. Бывшая звезда Калифорнийского университета Лос-Анджелеса стала первой экс-студенткой колледжа в полуфинале US Open после Лори Макнил, которой аналогичное достижение покорилось в 1987 году.

Брэйди в статусе 28-й сеяной добралась до полуфинала, не проиграв ни одного сета, а жертвами великолепного тенниса американки стали Анжелик Кербер, Юлия Путинцева и Каролин Гарсия, которая ранее обыграла лидера посева Каролину Плишкову.

Хотя будущая чемпионка US Open Наоми Осака в полуфинале в трех сетах прервала прорыв Брэйди, выступление американки в Нью-Йорке стало убедительным свидетельством ее светлого будущего.

Шлем без болельщиков

Среди четырех турниров Большого шлема болельщики на US Open, вероятно, имеют наибольшее влияние во время матчей. Впервые в истории этот эффект «третьего игрока на площадке», когда энергия трибун может оказывать огромное влияние на игру, внезапно исчез. Это не только создавало странную визуализацию с тысячами свободных мест, но и давало фанатам возможность слышать, о чем говорят игроки между розыгрышами.

Вместо живой публики на трибунах были установлены гигантские экраны для отображения во время матчей виртуальных фанатов. Часто теннисистов сквозь расстояние поддерживали их друзья и родственники.

Отсутствие людей на трибунах, безусловно, создавало непривычную атмосферу, но теннисисты адаптировались, и уровень игры не страдал из-за отсутствия поддержки. Напротив, отсутствие фанатов, казалось, ускоряло игру, поскольку судье на вышке не приходилось останавливать матч, чтобы успокоить болельщиков, или просить блуждающего фаната занять свое место на трибунах.

Тем не менее, поскольку болельщики уже давно являются неотъемлемой частью атмосферы и истории Открытого чемпионата США, все участники турнира с нетерпением ждут встречи с ними в 2021 году.

US Open и движение Black Lives Matter

Расовая несправедливость, о которой активно заговорили во второй половине 2020 года, была в центре внимания теннисистов во время Открытого чемпионата США. Помимо художественной выставки «Темнокожие жизни впереди» (Black Lives to the Front) на арене Артура Эша, такие игроки, как Наоми Осака, Коко Гауфф, Фрэнсис Тиафо и Феликс Оже-Альяссим, использовали свою одежду, маски против коронавируса и социальные сети, чтобы привлечь внимание общественности в необходимости социальных изменений.

Осака, ставшая в этом году двукратной чемпионкой US Open, возглавила это движение, напечатав на своих масках имена семи различных жертв насилия в отношении чернокожих, по одному на каждый из ее семи матчей, сыгранных во время турнира. «Печально, что семи масок недостаточно [для представления всех несправедливо убитых людей]», - говорила японка.

Ее смелость высказаться по этому поводу в сочетании с голосами других спортсменов на турнире помогли Осаке достичь своей цели – пролить свет на проблемы, которые продолжают беспокоить современное общество. Когда после победы на US Open ее спросили, какой месседж она хотела бы передать, надев семь разных масок, Осака пронзительно ответила: «Я хочу, чтобы люди говорили об этом».

Попытка Серены Уильямс взять 24-й Шлем оборвалась в полуфинале

Серена Уильямс на US Open в очередной раз после возвращения из декрета пыталась стать 24-кратной победительницей турниров Большого шлема и повторить исторический рекорд Маргарет Корт. Она проиграла четыре предыдущих финала, а свой последний титул на мэйджорах выиграла три года назад в Австралии.

Будучи третьей сеяной, Уильямс в Нью-Йорке отчаянно пыталась найти свой ритм. Дважды ей приходилось возвращаться в игру после проигрыша первого сета – в матче со Слоан Стивенс в 3-м раунде и в поединке 1/4 финала против Цветаны Пиронковой. Но в полуфинале вдохновленная последними успехами Виктория Азаренко поставила точку в претензиях Уильямс-младшей на 24-й Шлем, обыграв американку в трех сетах на пути к своему первому с 2013 года финалу на мэйджоре.

Да, Серена Уильямс на домашнем харде не смогла выиграть 24-й Шлем, но на этом пути она добавила в свое резюме еще пару рекордов, в том числе и превзошла Крис Эверт по количеству выигранных матчей на US Open (106 матчей), а также одержала невероятные 100 побед на арене Артура Эша.

US Open подарил миру тенниса нового чемпиона Шлема

Неожиданная дисквалификация Новака Джоковича, отсутствие действующего чемпиона Рафаэля Надаля и травмированного Роджера Федерера означало, что впервые с 2014 года на US Open появится новый чемпион турнира Большого шлема.

Скандальный сход с дистанции Джоковича открыл дверь к титулу Пабло Карреньо-Бусте, Денису Шаповалову, Доминику Тиму, Александру Звереву, Борне Чоричу, Андрею Рублеву, Алексу Де Минауру и финалисту US Open-2019 Даниилу Медведеву. Каждый из этой восьмерки последние несколько лет отчаянно стучался в эту дверь ради момента своей славы.

В конце концов, победный билет выпал Доминику Тиму – австриец на пути к главной победе в карьере в полуфинале в трех сетах убрал Даниила Медведева, а в финале отыгрался с 0:2 по сетам в 4-часовой битве со своим хорошим другом Александром Зверевым.

Возможно, победа Тима в Нью-Йорке станет отправной точкой для смены караула и поможет восходящим звездам выйти на новый уровень сопротивления «Большой тройки».