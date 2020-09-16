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Джокович одержал первую победу после дисквалификации с US Open

Теннис
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Первая ракетка мира успешно стартовал на Мастерсе в Риме

Джокович одержал первую победу после дисквалификации с US Open
Новина українською

Во втором раунде Internazionali BNL d’Italia Новак Джокович за 1 час и 24 минуты обыграл 87-ю ракетку мира Сальваторе Карузо (6:3, 6:2). Для серба это был первый официальный матч на грунте с июня 2019 года, когда он в полуфинале Ролан Гаррос проиграл Доминику Тиму.

Первый сет Джокович забрал после позднего брейка в 8-м гейме, а во второй партии добил итальянца еще двумя результативными геймами на приеме.

В первом матче в Риме Джокович подал 4 эйса, выиграл 81% очков с первого мяча и не допустил на своей подаче ни одного брейк-поинта.

Следующим соперником Новака Джоковича в Риме станет Марко Чеккинато или Филип Крайинович.

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В статье: Новак Джокович
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