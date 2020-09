Джокович одержал первую победу после дисквалификации с US Open

Во втором раунде Internazionali BNL d’Italia Новак Джокович за 1 час и 24 минуты обыграл 87-ю ракетку мира Сальваторе Карузо (6:3, 6:2). Для серба это был первый официальный матч на грунте с июня 2019 года, когда он в полуфинале Ролан Гаррос проиграл Доминику Тиму.

Первый сет Джокович забрал после позднего брейка в 8-м гейме, а во второй партии добил итальянца еще двумя результативными геймами на приеме.

В первом матче в Риме Джокович подал 4 эйса, выиграл 81% очков с первого мяча и не допустил на своей подаче ни одного брейк-поинта.

Too good. Too strong.@DjokerNole charges through in Rome, beating Caruso 6-3 6-2#IBI20 pic.twitter.com/hQC9zAuQMD