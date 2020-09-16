Симона Халеп добыла волевую победу в матче с Паолини

Румынская теннисистка Симона Халеп с трудом пробилась в третий круг соревнований категории Premier в Риме (Италия). В двух партиях вторая ракетка мира обыграла хозяйку местных кортов Ясмине Паолини.

Рим. Женщины. 16 сентября

Симона Халеп - Ясмине Паолини 6:3, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Халеп 2 эйса и 2 двойные ошибки. Паолини ни разу не подала навылет, допустив при этом 7 двойных ошибок. Интересно, что в 19 сыгранных геймах теннисистки 13 раз упускали свою подачу. В итоге Халеп сделала 8 брейков, Паолини — 5.

Следующей соперницей румынской теннисистки станет победительница матча Аманда Анисимова (США) — Даяна Ястремская (Украина).

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября.