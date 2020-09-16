Ястремская вышла в 1/8 финала, где сыграет с Халеп

Даяна Ястремская добыла победу в матче второго круга на турнире WTA в Италии.

Internazionali BNL d’Italia. Рим, Италия

Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Аманда Анисимова (США) 4-6, 7-6(3), 6-4

Матч продлился 2 часа 18 минут. За это время Ястремская совершила 6 эйсов и 5 брейк-поинтов, а также допустила 11 двойных ошибок. В свою очередь Джорджи подала 2 подачи навылет и реализовала 5 брейков.

Во втором сете Анисимова подавала на победу при счете 5-4, но до матчболов не добралась. На тай-брейке со счета 2-3 Ястремская взяла пять очков подряд.

В третьем круге Даяна Ястремская сыграет с лидером посева Симоной Халеп из Румынии.