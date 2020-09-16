  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская вышла в 1/8 финала, где сыграет с Халеп
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская вышла в 1/8 финала, где сыграет с Халеп

Теннис
(1 голосов)

Украинке предстоит матч с экс-первой ракеткой мира

Ястремская вышла в 1/8 финала, где сыграет с Халеп
Новина українською

Даяна Ястремская добыла победу в матче второго круга на турнире WTA в Италии.

Internazionali BNL d’Italia. Рим, Италия

Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Аманда Анисимова (США) 4-6, 7-6(3), 6-4

Матч продлился 2 часа 18 минут. За это время Ястремская совершила 6 эйсов и 5 брейк-поинтов, а также допустила 11 двойных ошибок. В свою очередь Джорджи подала 2 подачи навылет и реализовала 5 брейков.

Во втором сете Анисимова подавала на победу при счете 5-4, но до матчболов не добралась. На тай-брейке со счета 2-3 Ястремская взяла пять очков подряд.

В третьем круге Даяна Ястремская сыграет с лидером посева Симоной Халеп из Румынии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Симона Халеп Даяна Ястремская Аманда Анисимова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...