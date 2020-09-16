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Сестры Киченок покидают турнир на старте соревнований в Риме
Наши теннисистки не смогли одолеть Кори Гауфф и Кристину Макхэйл
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок потерпели поражение в стартовом поединке в парной сетке.
Рим, Италия
Первый круг
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Кори Гауфф/Кристина Макхэйл (США, Alt) 4-6, 5-7
Соперницы провели на корте почти полтора часа. Сестры Киченок оформили по два брейка и проиграли по три гейма на своей подаче в каждом из сетов.
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