Сестры Киченок покидают турнир на старте соревнований в Риме

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок потерпели поражение в стартовом поединке в парной сетке.

Рим, Италия

Первый круг

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Кори Гауфф/Кристина Макхэйл (США, Alt) 4-6, 5-7

Соперницы провели на корте почти полтора часа. Сестры Киченок оформили по два брейка и проиграли по три гейма на своей подаче в каждом из сетов.