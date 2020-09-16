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Виктория Азаренко в двух сетах обыграла Винус Уильямс

Теннис
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После первой половины матча американка просто не смогла дать отпор

Виктория Азаренко в двух сетах обыграла Винус Уильямс
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, лишь в минувшую субботу игравшая в финале Открытого чемпионата США, пробилась в третий раунд соревнований категории Premier в Риме (Италия). В двух сетах она обыграла 40-летнюю американку Винус Уильямс.

Виктория Азаренко - Винус Уильямс 7:6 (9:7), 6:2

Матч продлился 2 часа 3 минуты. На счету Азаренко 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков. Винус Уильямс выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

Следующей соперницей белорусской теннисистки станет действующая чемпионка Australian Open Софья Кенин (США, 3).

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября.

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В статье: Винус Уильямс Виктория Азаренко
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