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Рим. 19-летний Синнер сенсационно обыграл Циципаса во втором круге соревнований

Теннис
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Стефанос не смог переиграть итальянца

Рим. 19-летний Синнер сенсационно обыграл Циципаса во втором круге соревнований
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Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в третий круг грунтовых соревнований категории "Мастерс" в Риме (Италия). В трёх партиях он уступил местному теннисисту Яннику Синнеру.

Стефанос Циципас - Янник Синнер 1:6, 7:6 (11:9), 2:6

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Циципас, посеяный на турнире под третьим номером, выполнил 5 эйсов, допусти 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. В активе Синнера 1 подача навылет и 7 брейков.

Следующим соперником итальянца станет победитель матча Григор Димитров (Болгария) — Йосихито Нисиока (Япония).

Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Джоковича.

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В статье: Янник Синнер
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