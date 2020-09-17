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Рим. Свитолина обыграла россиянку в первом матче за 6 месяцев

Теннис
(1 голосов)

Элина победно вернулась на корт

Рим. Свитолина обыграла россиянку в первом матче за 6 месяцев
Новина українською

Двукратная чемпионка Internazionali BNL d'Italia во втором раунде за 1 час и 47 минут обыграла 36-ю ракетку мира из России Анастасию Павлюченкову – 6:3, 7:6.

Первый сет Свитолина забрала после брейка в 6 гейме. Во второй партии украинка отыгралась со счета 2:3, затем в 10-м гейме не подала на матч и упустила два матч-бола. На тайбрейке Элина выиграла 3 мяча на приеме, чего оказалось достаточно, чтобы не допустить решающий сет.

В первом матче с марта Свитолина подала 4 эйса, сделала 3 двойных ошибки, реализовала 4 из 8 брейк-поинтов, проиграла 3 гейма на своей подаче и забрала 68% очков с первой подачи.

Свою следующую соперницу в Риме Элина Свитолина узнает после окончания матча между Анетт Контавейт и Светланой Кузнецовой.

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В статье: Элина Свитолина Анастасия Павлюченкова
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