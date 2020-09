Рим. Свитолина обыграла россиянку в первом матче за 6 месяцев

Двукратная чемпионка Internazionali BNL d'Italia во втором раунде за 1 час и 47 минут обыграла 36-ю ракетку мира из России Анастасию Павлюченкову – 6:3, 7:6.

Первый сет Свитолина забрала после брейка в 6 гейме. Во второй партии украинка отыгралась со счета 2:3, затем в 10-м гейме не подала на матч и упустила два матч-бола. На тайбрейке Элина выиграла 3 мяча на приеме, чего оказалось достаточно, чтобы не допустить решающий сет.

First match in 6 months is a victory for @ElinaSvitolina.



She bests Pavlyuchenkova 6-3. 7-6(4).#ibi20 pic.twitter.com/MqIzMMOhTe