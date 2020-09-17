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6 украинцев выступят в квалификации Ролан Гаррос

Теннис
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Старт уже на следующей неделе

6 украинцев выступят в квалификации Ролан Гаррос
Новина українською

У мужчин в квалификации Открытого чемпионата Франции сыграют Сергей Стаховский и Илья Марченко.

В женской сетке среди украинок в заявке фигурируют Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Дарья Снигур, которая в Париже впервые выступит на взрослом турнире Большого шлема.

В основной сетке Ролан Гаррос-2020 Украину гарантировано представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая.

Открытый чемпионат Франции по теннису должен пройти в Париже с 27 сентября по 11 октября. Старт квалификации запланирован на 21 сентября.

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В статье: Леся Цуренко Сергей Стаховский Ролан Гаррос
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