Свитолина в Риме сыграет с экс-второй ракеткой мира из России

Соперница Элины Свитолиной по третьему раунда на Internazionali BNL d'Italia в Риме определялась в матче между Анетт Контавейт и Светланой Кузнецовой. Теннисистка из Эстонии была фаворитом, но проиграла в трех сетах – 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Кузнецовой.

Кузнецова в актуальном рейтинге WTA стоит на 38-й позиции. После возобновления сезона бывшая вторая ракетка мира провела только три матча – на прошлой неделе Светлана в Стамбуле проиграла будущей финалистке Эжени Бушар, а в Риме помимо Контавейт обыграла Бернарду Пера.

Свитолина и Кузнецова в столице Италии проведут 5-й очный матч (3-1 в пользу украинки). На грунте теннисистки ранее не встречались.

В случае победы над Светланой Кузнецовой Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Риме может сыграть с Кики Бертенс и Маркетой Вондроушовой.