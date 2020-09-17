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Призовой фонд Ролан Гаррос сокращен до 38 миллионов евро

Теннис
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Организаторы французского Шлема опубликовали финансовый отчет

Призовой фонд Ролан Гаррос сокращен до 38 миллионов евро
Новина українською

В связи с пандемией коронавируса и невозможностью полноценного пребывания болельщиков на турнире призовой фонд Ролан Гаррос-2020 сокращен на 4,6 млн евро по сравнению с 2019 годом и составит 38 миллионов в европейской валюте.

Несмотря на сокращение, участники основной сетки получат рекордные в истории турнира 60 тысяч евро. Выход во второй круг оценивается в 84 тысячи евро, в третий – 126 тысяч, в четвертый – 189 тысяч, в 1/4 финала – 283 500, в 1/2 финала – 425 250, в финал – 850 тысяч.

Победители Ролан Гаррос-2020 получает самые маленькие призовые с 2014 года – по 1,6 миллиона евро.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет в Париже с 27 сентября по 11 октября.

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В статье: теннис Ролан Гаррос
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