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Осака не сыграет на Ролан Гаррос

Теннис
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Чемпионка US Open пропустит Шлем в Париже

Осака не сыграет на Ролан Гаррос
Новина українською

Третья ракетка мира Наоми Осака официально объявила, что из-за проблем с левым бедром не сыграет на Ролан Гаррос.

"Мне не хватит времени на подготовку к грунту. Сроки оказались слишком сжатыми для меня. Желаю организаторам и игрокам всего самого лучшего", - написала теннисистка в Твиттере.

В прошлом году на Ролан Гаррос Осака дошла до третьего раунда, уступив Катержине Синяковой (4:6, 2:6).

С Открытого чемпионата Франции на данный момент снялись 12 теннисисток, включая и первую ракетку мира Эшли Барти.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет в Париже с 27 сентября по 11 октября.

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В статье: Наоми Осака Ролан Гаррос
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