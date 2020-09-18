На полуфиналы и финалы турнира в Риме будут допущены 1000 зрителей

На полуфинальные и финальные матчи турнира в Риме (Италия) будут допущены 1000 зрителей, сообщает журналист Хосе Моргадо на своей странице в "Твиттере".

Это составляет примерно 12,5% вместимости стадиона.

Женский финал турнира в столице Италии состоится 21 сентября, мужской — 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующими чемпионами являются чешка Каролина Плишкова, которая со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту, и испанец Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

До этого стало известно, что число болельщиков, которых допустят на трибуны Открытого чемпионата Франции, будет существенно уменьшено.