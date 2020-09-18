  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. На полуфиналы и финалы турнира в Риме будут допущены 1000 зрителей
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На полуфиналы и финалы турнира в Риме будут допущены 1000 зрителей

Теннис
(1 голосов)

Это около 12 % вместимости стадиона

На полуфиналы и финалы турнира в Риме будут допущены 1000 зрителей
Новина українською

На полуфинальные и финальные матчи турнира в Риме (Италия) будут допущены 1000 зрителей, сообщает журналист Хосе Моргадо на своей странице в "Твиттере".

Это составляет примерно 12,5% вместимости стадиона.

Женский финал турнира в столице Италии состоится 21 сентября, мужской — 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующими чемпионами являются чешка Каролина Плишкова, которая со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту, и испанец Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

До этого стало известно, что число болельщиков, которых допустят на трибуны Открытого чемпионата Франции, будет существенно уменьшено.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рим Йоханна Конта WTA ATP
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...