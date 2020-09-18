Халеп: Грустно, что я не играла на US Open

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала решение пропустить US Open и поделилась ожиданиями от предстоящего "Ролан Гаррос".

"Я почти не смотрела US Open. Только первый сет финала и ни одного матча целиком. Не знаю, что там происходило, но не жалею о своём решении. Грустно, что я не играла, и это нормально, но я приняла правильное решение с точки зрения обстановки и собственного спокойствия.

Когда ты в Европе, путешествовать гораздо легче и спокойнее. Я прилетела в Рим на частном самолёте, здесь я чувствую себя в безопасности. Мы не можем покидать отель, но мы в большом комплексе и можем тренироваться. Уверена насчёт своих шансов здесь и в Париже, несмотря на то что сейчас я не думаю о „Ролан Гаррос“, — приводит слова Халеп Tennis Head.