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WTA. Рим. Свитолина побеждает россиянку Кузнецову и шагает в следующий раунд соревнований

Теннис
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Украинка уверенно одолела свою соперницу

WTA. Рим. Свитолина побеждает россиянку Кузнецову и шагает в следующий раунд соревнований
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Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина побеждает россиянку Светлану Кузнецову (WTA №38) на стадии 1/8 финала грунтового турнира в Риме (Италия).

Наша спортсменка одолела свою соперницу в двух сетах со счетом 7-6; 6-4.

В первой партии игра Элины выглядела довольно уверенно. Лишь однажды при счете 3-1 она допустила ошибку и отдала гейм. Но ее соперница задних тоже не пасла, ее основным оружием были затяжные розыгрыши и игра по линиям. Допустив по одному промаху на своих подачах, россиянка и украинка перевели игру на тай-брейк. А здесь уже удача могла улыбнуться любой спортсменке. Обе очень мощно брали свои подачи, но все же Свитолина при счете 7-6 сумела взять мяч соперницы и забрать сет.

WTA. Рим. Свитолина побеждает россиянку Кузнецову и шагает в следующий раунд соревнований - изображение 1

Что касается второй партии, то в ней Элина выглядела еще увереннее. Даже отдав свой гейм и позволив Кузнецовой сравнять позиции на 2-2, по игре было видно, что украинка возьмет эту игру. При счете 5-4 наша спортсменка со второй попытки подала на матч и обеспечила себе проход в 1/4 финала соревнований.

WTA. Рим. Свитолина побеждает россиянку Кузнецову и шагает в следующий раунд соревнований - изображение 2

В следующем раунде Элина Свитолина сыграет против победительницы пары Херцог / Вондроушова. Этот матч стоит в расписании четвертьфиналов на завтра, 18 сентября.

Напомним, что Элина Свитолина является двукратной (2017, 2018) чемпионкой турнира в Риме. Оба победных финала она провела против румынки Симоны Халеп, которая сегодня победила Даяну Ястремскому.

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В статье: Рим (Италия) Элина Свитолина Светлана Кузнецова
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