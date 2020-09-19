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Свитолина - Кузнецова: Видео-обзор победного для украинки поединка. Видео

Теннис
(1 голосов)

Поздравляем Элину с выходом в 1/4 финала

Свитолина - Кузнецова: Видео-обзор победного для украинки поединка. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео-обзор матча 1/8 финала грунтового турнира в Риме между украинкой Элиной Свитолиной (WTA №6) и россиянкой Светланой Кузнецовой (WTA №38).

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В статье: Элина Свитолина Светлана Кузнецова свитолина
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