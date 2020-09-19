Определилась соперница Элины Свитолиной в 1/4 финала турнира в Риме

Украинская теннисистка, шестая ракетка планеты Элина Свитолина в поборется за право сыграть в полуфинале грунтового турнира в Риме с чешской спортсменкой, 19-й ракеткой мира Маркетой Вондрушовой.

В своем матче 1/8 финала она одолела представительницу Словении Полону Херцог (WTA №50). Счет встречи 2-1 (1-6; 6-1; 7-6) в пользу представительницы Чехии.

Отметим, что в решающем сете, побеждая со счетом 3-0, Вондрушова умудрилась чуть не проиграть матч. Ее соперница смогла довести игру до тайбрейка, но больше выжать из себя не смогла (7-5 ​​в пользу Маркеты).

Таким образом, на стадии 1/4 финала грунтового турнира в Риме (Италия) Маркета Вондроушова сыграет против украинки Элины Свитолиной. Матч запланирован на сегодня, 19 сентября. О времени будет известно позже, но ожидается, что игра начнется не ранее 16:30 по Киеву.