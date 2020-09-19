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Элина Свитолина: Постараюсь как можно быстрее восстановиться, всякое может произойти

Теннис
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Комментарий украинки

Элина Свитолина: Постараюсь как можно быстрее восстановиться, всякое может произойти
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу в 1/8 финала грунтового турнира в Риме (Италия). Ее слова цитирует пресс-служба WTA:

"Безусловно меня очень порадовала сегодняшняя игра. Это была упорная борьба, которую я всегда ожидаю от Кузнецовой. Она великий боец, никогда не дает провести тебе простой матч.

Не помню, в каком состоянии я была до паузы в Туре, но сейчас я отлично двигаюсь, могу хорошо выстраивать розыгрыши и здорово справляться с игрой в ответственные моменты. Сейчас самое главное быть готовой к тому, что могут происходить разные вещи. Нельзя быть идеальной. Я бы не сказала, что играла идеально ранее, но нужно понимать, что после 6 месяцев паузы и при пустых трибунах, всякое может произойти.

Что касается следующего матча, то и c Херцог, и с Вондрушовой я несколько раз тренировалась. Конечно, мы знаем друг друга давно, я знаю, какой у них стиль игры. Они немного по-разному играют. Я просто должна постараться сосредоточиться на себе. Постараюсь как можно быстрее восстановиться, потому что сегодняшний матч потребовал много физических усилий", - сказала она.

Напомним, что ранее определилась соперница Свитолиной по четвертьфиналу соревнований.

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В статье: Элина Свитолина
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