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Свитолина выполнила удар дня на турнире в Риме. Видео

Теннис
(1 голосов)

Украинка выполнила замечательный укороченный

Свитолина выполнила удар дня на турнире в Риме. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина выполнила удар дня на турнире в Риме (Италия). Произошло это в матче против россиянки Светланы Кузнецовой (WTA №38).

Видео:

Напомним, что Свитолина сегодня сыграет матч 1/4 финала. Начало встречи - не ранее 16:30 по Киеву.

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В статье: Элина Свитолина
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