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Свитолина выполнила удар дня на турнире в Риме. Видео
Украинка выполнила замечательный укороченный
Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина выполнила удар дня на турнире в Риме (Италия). Произошло это в
Видео:
Напомним, что Свитолина сегодня
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