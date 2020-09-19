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Рафаэль Надаль: Нужно еще поработать над некоторыми вещами, которые сами к тебе не придут

Теннис
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Рафаэль Надаль: Нужно еще поработать над некоторыми вещами, которые сами к тебе не придут
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, вторая ракетка планеты Рафаэль Надаль прокомментировал победу в третьем круге турнира в Риме (Италия). Его слова цитирует официальный сайт АТР:

"Я играл на очень хорошем уровне. Конечно, я должен продолжать совершенствоваться. Нужно еще поработать над некоторыми вещами, которые сами к тебе не придут, но в целом я доволен и не могу просить большего.

Для меня это был очередной отличный вечер, матч с хорошим соперником. Мне не на что жаловаться, все гораздо лучше, чем я ожидал. Первый сет я выиграл 6:1, но начало встречи было очень сложным. Я доволен, всегда приятно начать турнир с двух побед" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина прокомментировала победу в 1/8 финала турнира в Риме.

Отметим, что Свитолина выполнила удар дня на турнире в Риме.

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В статье: Рафаэль Надаль
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