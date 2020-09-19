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Свитолина: Возможно, мне вообще стоило покинуть теннис

Теннис
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Шокирующее признание украинки

Свитолина: Возможно, мне вообще стоило покинуть теннис
UA-Футбол
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Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина призналась, что после турнира в Швейцарии размышляла над тем, чтобы завершить карьеру. Ее слова цитирует WTA:

"Я выступала в Берлине, там у меня были очень сильные оппонентки. Также сыграла на мелком турнире в Швейцарии. Надеюсь, этого никто не видел, потому что я проиграла и показала ужасный теннис.

После этого я сказала своему тренеру Энди, что нам надо уделить особое внимание грунту, потому что я разучилась на нем играть. Именно поэтому я подошла к вопросу подготовки очень серьезно. Все было ужасно, особенно без зрителей. Возможно, мне вообще стоило оставить теннис" - сказала она.

Напомним, что Элина Свитолина сегодня сыграет матч 1/4 финала турнира в Риме (Италия). Начало игры - не ранее 16:30 по Киеву.

Отметим, что Свитолина выполнила удар дня на турнире в Риме.

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В статье: Элина Свитолина
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