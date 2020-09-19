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Сестры Киченок и Екатерина Бондаренко сыграют в парном разряде турнира в Страсбурге

Теннис
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Сестры Киченок и Екатерина Бондаренко сыграют в парном разряде турнира в Страсбурге
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Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок, а также Екатерина Бондаренко сыграют на грунтовом турнире в Страсбурге (Франция).

Бондаренко в паре с канадкой Шарон Фишман в первом круге соревнований будут играть против местной пары Бурель / Парри.

Сестры Киченок будут противостоять словенско-немецкому дуэту Среботник / Фридсам.

Призовой фонд соревнований - 225 тысяч долларов. Соревнования начнутся завтра, 20 сентября.

Напомним, что ранее Элина Свитолина выполнила удар дня на турнире в Риме (Италия).

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В статье: Катерина Бондаренко Надежда Киченок Людмила Киченок
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