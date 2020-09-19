Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сестры Киченок и Екатерина Бондаренко сыграют в парном разряде турнира в Страсбурге
Болеем за наших девушек
Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок, а также Екатерина Бондаренко сыграют на грунтовом турнире в Страсбурге (Франция).
Бондаренко в паре с канадкой Шарон Фишман в первом круге соревнований будут играть против местной пары Бурель / Парри.
Сестры Киченок будут противостоять словенско-немецкому дуэту Среботник / Фридсам.
Призовой фонд соревнований - 225 тысяч долларов. Соревнования начнутся завтра, 20 сентября.
Напомним, что ранее Элина Свитолина выполнила
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...