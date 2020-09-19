Сестры Киченок и Екатерина Бондаренко сыграют в парном разряде турнира в Страсбурге

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок, а также Екатерина Бондаренко сыграют на грунтовом турнире в Страсбурге (Франция).

Бондаренко в паре с канадкой Шарон Фишман в первом круге соревнований будут играть против местной пары Бурель / Парри.

Сестры Киченок будут противостоять словенско-немецкому дуэту Среботник / Фридсам.

Призовой фонд соревнований - 225 тысяч долларов. Соревнования начнутся завтра, 20 сентября.