Рафаэль Надаль: Можно искать себе оправдание, но я сыграл недостаточно хорошо

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в 1/4 финала турнира в Риме от аргентинца Диего Шварцмана (АТР №15).

"Можно искать себе оправдание, но по итогам все сводится к тому, что я сыграл недостаточно хорошо. Далее уже можно думать, почему так произошло и как это исправить. Сейчас не время для оправданий, а момент, когда я должен признать, что не очень хорошо сыграл.

Это был совсем не мой день. Была очень высокая влажность, из-за условий мячи были намного тяжелее, чем в прошлые дни. Поэтому мне было трудно отодвинуть соперника за заднюю линию. Он здорово справился. Диего провел отличный матч, а я - нет. Если так происходит, то ты проиграешь. Такие вещи случаются. После такой длительной паузы без соревнований я сыграл два хороших матча, а сегодня у меня был плохой матч против достойного соперника. Вот как получается. Просто хочу поздравить Диего с победой, а сам буду работать дальше.

Это очень непредсказуемый и особый год. Не знаю, наверное, перед Ролан Гаррос я поеду домой, а потом посмотрим, как будут развиваться события. В Риме мне что-то удалось сделать, что-то - нет, но я хотя бы провел три матча, я до конца боролся. Если ты теряешь так много геймов на своей подаче, то ты не можешь рассчитывать на победу. Это мне нужно будет исправить. Я знаю, как это сделать, я должен продолжать работать и тренироваться с правильным настроем, чтобы дать себе шанс быть готовым к Ролан Гаррос" - сказал он.