  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль: Можно искать себе оправдание, но я сыграл недостаточно хорошо
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль: Можно искать себе оправдание, но я сыграл недостаточно хорошо

Теннис
(1 голосов)

Комментарий испанца

Рафаэль Надаль: Можно искать себе оправдание, но я сыграл недостаточно хорошо
UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в 1/4 финала турнира в Риме от аргентинца Диего Шварцмана (АТР №15).

"Можно искать себе оправдание, но по итогам все сводится к тому, что я сыграл недостаточно хорошо. Далее уже можно думать, почему так произошло и как это исправить. Сейчас не время для оправданий, а момент, когда я должен признать, что не очень хорошо сыграл.

Это был совсем не мой день. Была очень высокая влажность, из-за условий мячи были намного тяжелее, чем в прошлые дни. Поэтому мне было трудно отодвинуть соперника за заднюю линию. Он здорово справился. Диего провел отличный матч, а я - нет. Если так происходит, то ты проиграешь. Такие вещи случаются. После такой длительной паузы без соревнований я сыграл два хороших матча, а сегодня у меня был плохой матч против достойного соперника. Вот как получается. Просто хочу поздравить Диего с победой, а сам буду работать дальше.

Это очень непредсказуемый и особый год. Не знаю, наверное, перед Ролан Гаррос я поеду домой, а потом посмотрим, как будут развиваться события. В Риме мне что-то удалось сделать, что-то - нет, но я хотя бы провел три матча, я до конца боролся. Если ты теряешь так много геймов на своей подаче, то ты не можешь рассчитывать на победу. Это мне нужно будет исправить. Я знаю, как это сделать, я должен продолжать работать и тренироваться с правильным настроем, чтобы дать себе шанс быть готовым к Ролан Гаррос" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина уступила в четвертьфинале турнира в Риме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Диего Шварцман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...