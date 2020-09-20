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Шварцман о матче против Надаля: Это был лучший поединок в моей жизни

Теннис
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Аргентинец победил легенду

Шварцман о матче против Надаля: Это был лучший поединок в моей жизни
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман (АТР №15) прокомментировал победу в матче 1/4 финала турнира в Риме (Италия) над испанцем Рафаэлем Надалем (АТР №2).

"Однозначно, это был мой лучший матч. Я несколько раз играл с теннисистами из Большой Тройки, никогда никого из них не обыгрывал до сегодняшнего дня. Я очень счастлив.

Это был сумасшедший поединок. Теннис был сумасшедшим. Последние три недели выдались для меня неудачными. Сегодня я показал свой лучший теннис. Игра была очень похожа на ту, которую три года назад я продемонстрировал в матче с Надалем на Ролан Гаррос. Я не думал о том, что могу его обыграть, потому что в последнее время не показывал хорошую игру. Но сегодня мне это удалось и я очень счастлив.

Ранее с Рафой мы играли девять раз. 4 или 5 раз я не был даже близок к победе, хотя играл я хорошо и по счету сильно не отставал. Сегодня я вышел на корт с такими же ощущениями. Первая партия прошла просто здорово, я воспользовался каждым шансом, который он мне дал" - сказал он.

Напомним, что ранее Надаль прокомментировал поражение от Шварцмана.

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В статье: Рафаэль Надаль Диего Шварцман
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