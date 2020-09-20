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Каролина Пилшкова не сыграет на турнире в Страсбурге
Чешка снялась с соревнований
Чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA №4) не сыграет на турнире в Страсбурге (Франция). Спортсменка приняла решение не выступать на соревнованиях. Возможно, это связано с тем, что она еще продолжает бороться в Риме (Италия) и сегодня сыграет свой полуфинал.
Французский турнир также начинается 20 сентября и продлится всю следующую неделю.
Таким образом, вместо нее посев на турнире возглавит Элина Свитолина, которая вчера
Напомним, что ранее сестры Киченок и Екатерина Бондаренко