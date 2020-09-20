Каролина Пилшкова не сыграет на турнире в Страсбурге

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA №4) не сыграет на турнире в Страсбурге (Франция). Спортсменка приняла решение не выступать на соревнованиях. Возможно, это связано с тем, что она еще продолжает бороться в Риме (Италия) и сегодня сыграет свой полуфинал.

Французский турнир также начинается 20 сентября и продлится всю следующую неделю.

Таким образом, вместо нее посев на турнире возглавит Элина Свитолина, которая вчера проиграла матч 1/4 римского финала.