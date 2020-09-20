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Каролина Пилшкова не сыграет на турнире в Страсбурге

Теннис
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Чешка снялась с соревнований

Каролина Пилшкова не сыграет на турнире в Страсбурге
UA-Футбол
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA №4) не сыграет на турнире в Страсбурге (Франция). Спортсменка приняла решение не выступать на соревнованиях. Возможно, это связано с тем, что она еще продолжает бороться в Риме (Италия) и сегодня сыграет свой полуфинал.

Французский турнир также начинается 20 сентября и продлится всю следующую неделю.

Таким образом, вместо нее посев на турнире возглавит Элина Свитолина, которая вчера проиграла матч 1/4 римского финала.

Напомним, что ранее сестры Киченок и Екатерина Бондаренко заявились на турнир в Страсбурге.

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В статье: Каролина Плишкова
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