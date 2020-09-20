Вондроушова о победе над Свитолиной: Я почти не ошибалась и хорошо укорачивала мячи

Чешская теннисистка, 19-я ракетка мира Маркета Вондроушова прокомментировала победу над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA №6) в 1/4 финала турнира в Риме (Италия). Ее слова цитирует WTA:

"Мой предыдущий матч закончился в полночь, так что я очень мало спала. Это было трудно. Однако, я показала невероятный теннис. Сама не ожидала, что так получится, но очень рада пройти дальше.

Я почти не ошибалась и хорошо укорачивала мячи, а еще здорово подавала, так что матч получился отличным. Свитолина обыгрывала меня трижды, она очень сильная теннисистка. У нее отличная подача, мощные удары, а еще она здорово бегает. Но сегодня я была сильнее" - сказала она.