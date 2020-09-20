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Джокович с проблемами побеждает Рууда и выходит в финал турнира в Риме

Теннис
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Серб поборется за титул

Джокович с проблемами побеждает Рууда и выходит в финал турнира в Риме
UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович выходит в финал грунтового турнира в Риме (Италия).

В полуфинальном матче он одолел представителя Норвегии Каспера Рууда (АТР №34).

Счет матча 2 - 0 (7-5; 6-3) в пользу победителя поединка, в аткиве которого 12 подач на вылет, 54% выигранных очков и 1 двойная ошибка. У его соперника 2 эйса, 46% выигранных очков и 1 двойная ошибка.

В финале Джокович встретится с победителем пары Шаповалов / Шварцман.

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В статье: Новак Джокович
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