Джокович с проблемами побеждает Рууда и выходит в финал турнира в Риме

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович выходит в финал грунтового турнира в Риме (Италия).

В полуфинальном матче он одолел представителя Норвегии Каспера Рууда (АТР №34).

Счет матча 2 - 0 (7-5; 6-3) в пользу победителя поединка, в аткиве которого 12 подач на вылет, 54% выигранных очков и 1 двойная ошибка. У его соперника 2 эйса, 46% выигранных очков и 1 двойная ошибка.

В финале Джокович встретится с победителем пары Шаповалов / Шварцман.