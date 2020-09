Шварцман станет соперником Джоковича по финалу Мастерса в Риме

В полуфинале турнира АТР-1000 в Риме Диего Шварцман за 3 часа и 13 минут обыграл Дениса Шаповалова (6:4, 5:7, 7:6) и вышел в свой крупнейший финал в карьере. В решающем сете Шварцман проигрывал 2:4, а в 10-м гейме не позволил канадцу подать на матч.

A ROMAN EPIC ????@dieschwartzman beats Shapovalov 6-4 5-7 7-6 in a dramatic encounter to book a spot in his first Masters 1000 final! #IBI20 pic.twitter.com/YUvRp8YFrM