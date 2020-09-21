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Сегодня Стаховский и Марченко стартуют в квалификации Ролан Гаррос

Теннис
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Сегодня Стаховский и Марченко стартуют в квалификации Ролан Гаррос
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Сергей Стаховский ориентировочно в 16:00 по Киеву в первом раунде квалификации Ролан Гаррос сыграет со 151-й ракеткой мира из Колумбии Даниэлем-Элаи Галаном.

Илья Марченко в Париже стартует матчем с №152 рейтинга АТР Янником Маденом. Теннисист из Донецка обыгрывал немца в октябре прошлого года на турнире в Казахстане, но в квалификации Уимблдона в 2018-м сильнее был Маден.

Сергей Стаховский попытается в 10-й раз выйти в основную сетку грунтового Шлема. Лучший результат киевлянина в Париже – 3-й раунд в 2011 году.

Илья Марченко на Ролан Гаррос четырежды играл в основной сетке, но каждый раз вылетал в первом круге.

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В статье: Сергей Стаховский Илья Марченко Ролан Гаррос
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