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Уругвайский теннисист во время матча встал на колени перед судьей
Курьезный момент из Гамбурга
62-я ракетка мира Пабло Куэвас во время матча первого раунда турнира в Гамбурге против Тэйлора Фрица настолько активно пытался оспорить решение судьи, что встал перед ней на колени. Спорная ситуация возникла во время подачи Фрица.
'Please, umpire, please!' ????#HamburgOpen pic.twitter.com/3iiDn8qh7n— Tennis TV (@TennisTV) September 21, 2020
Пабло Куэвасу не удалось отстоять свое мнение, но он в двух сетах обыграл 28-ю ракетку мира (6:4, 6:2) и вышел во второй раунд, где может сыграть со Стефаносом Циципасом.
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