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Уругвайский теннисист во время матча встал на колени перед судьей

Теннис
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Курьезный момент из Гамбурга

Уругвайский теннисист во время матча встал на колени перед судьей
Новина українською

62-я ракетка мира Пабло Куэвас во время матча первого раунда турнира в Гамбурге против Тэйлора Фрица настолько активно пытался оспорить решение судьи, что встал перед ней на колени. Спорная ситуация возникла во время подачи Фрица.

Пабло Куэвасу не удалось отстоять свое мнение, но он в двух сетах обыграл 28-ю ракетку мира (6:4, 6:2) и вышел во второй раунд, где может сыграть со Стефаносом Циципасом.

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В статье: Пабло Куэвас Тэйлор Фриц
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