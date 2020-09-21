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Симона Халеп, благодаря травме Плишковой, одержала победу на турнире в РИме

Теннис
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Победная серия продолжается

Симона Халеп, благодаря травме Плишковой, одержала победу на турнире в РИме
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Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира в Риме (Италия) после снятия соперницы Каролины Плишковой.

Рим. Женщины. 21 сентября

Симона Халеп - Каролина Плишкова 6:0, 2:1

Матч завершился при счёте 6:0, 2:1 в пользу Халеп и продлился всего 31 минуту. Скорее всего, продолжить играть Плишковой не позволила травма. Когда Каролина покидала корт, у неё было забинтовано левое бедро.

Симона Халеп продолжила свою победную серию матчей. После поражения в полуфинале Australian Open от Гарбинье Мугурусы румынка завоевала три титула подряд — в Дубае (ОАЭ), Праге (Чехия) и Риме (Италия) и подошла к "Ролан Гаррос" с серией из 14 победных матчей подряд.

В прошлом году Плишкова стала победительницей этих соревнований. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

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В статье: Каролина Плишкова Симона Халеп
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