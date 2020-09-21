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Финалист Мастерса в Риме снялся с турнира в Гамбурге
Сегодня он сыграет в финале
Финалист "Мастерса" в Риме (Италия) Диего Шварцман снялся с турнира в Гамбурге (Германия), сообщает пресс-служба ATP.
В Германии Шварцмана заменит казахстанский теннисист Александр Бублик.
Первый номер посева получил россиянин Даниил Медведев, который в первом круге сыграет с французом Уго Умбером.
Турнир будет проходить с 21 по 27 сентября. Призовой фонд соревнований — € 1 203 960.
Сегодня, 21 сентября, Шварцман сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
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