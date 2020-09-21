Марченко не смог обыграть Мадена и выбыл на старте квалификации Roland Garros

208-я ракетка мира Илья Марченко не смог выйти во второй раунд квалификации Roland Garros. В первом круге он уступил 152-му номеру мирового рейтинга Яннику Мадену.

Первый раунд. Roland Garros

Илья Марченко - Янник Маден 4:6, 6:2, 6:1

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Маден сделал 3 эйса, 5 брейков и допустил 1 двойную ошибку. На счету Марченко 2 подачи навылет, 2 из 4-х реализованных брейк-поинта и 7 ошибок при вводе мяча в игру.

Счет личных встреч между теннисистами стал 2:1 в пользу немца.