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Стаховский покидает Roland Garros на старте турнира

Теннис
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Турнир покинул последний украинец

Стаховский покидает Roland Garros на старте турнира
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Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог выйти во второй круг квалификации Roland Garros, в первом раунде проиграв 151-му номеру рейтинга ATP колумбийцу Даниэлю Галану Риверосу.

Roland Garros. Мужчины. 21 сентября

Сергей Стаховский - Даниэль Галан Риверос 6:7 (5), 3:6

В первой партии украинец повел с брейком, но тут же отдал сопернику свою подачу, после чего проиграл на тай-брейке. Во второй партии Риверос дважды сделал брейк и отработал в своих геймах.

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. За это время Галан Риверос сделал 5 эйсов, 3 брейка и допустил 1 невынужденную ошибку. На счету Стаховского 3 подачи навылет, 1 реализованный брейк-поинт с единственной попытки и ни одной ошибки при вводе мяча в игру.

Напомним, что ранее соревнования покинул ещё один представитель Украины Иллья Марченко.

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В статье: Сергей Стаховский Roland Garros
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